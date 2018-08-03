القيمة السوقية لشركة آبل تصل إلى تريليون دولار

أصبحت آبل أول شركة أمريكية مدرجة للتداول العام تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار اليوم الخميس، لتتوج بذلك موجة صعود استمرت عشر سنوات بدعم من هواتفها الرائجة آيفون التي حولتها من شركة متخصصة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي إلى شركة عالمية كبرى تعمل في مجالات الترفيه والاتصالات.

وقفز سهم أبل 2.8%، لتصل مكاسبه إلى نحو 9% منذ يوم الثلاثاء

حينما أعلنت شركة التكنولوجيا نتائج مالية تجاوزت التوقعات في الربع المنتهي

في يونيو حزيران وقالت إنها ستعيد شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار.

وزادت أبل، التي بدأت نشاطها في مرآب مؤسسها المشارك ستيف جوبز في عام 1976، إيراداتها

لتتجاوز الناتج الاقتصادي للبرتغال ونيوزيلندا ودول أخرى.

وقفز سهم أبل بما يزيد على 50 ألف بالمئة منذ طرحها العام الأولي في عام 1980

بينما ارتفع المؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 2000 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وأبل واحدة من خمس شركات أمريكية احتلت المركز الأول في وول ستريت

من حيث القيمة السوقية منذ الثمانينات، إلا أن شركات مثل ألفابت وأمازون دوت كوم قد تطيح بها من الصدارة إذا لم تجد لنفسها منتجا أو خدمة جديدة ذات ثقل، في الوقت الذي بدأ فيه الطلب على الهواتف الذكية يفقد زخمه.