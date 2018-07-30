الكابتن فلاح الجربا يشارك التحدي في سباق الباحة ٢٠١٨ م

الدمام-حمودالزهراني

أعلن الكابتن السعودي فلاح الجربا المالك لفريق إف جي أر وسائق السباقات السعودي الشهير عن مشاركته مع زكريا سلوان في رالي الباحة للمرة الثانيه في سباقان الدريفت وتسلق الهضبة بعد فوزهم في العام الماضي في الدفع الخلفي

وسيتم تنظيم هذا الرالي للسنه الثانية على التوالي بالتنسيق مع الإتحاد السعودي لسباق الراليات وهيئة الرياضة والذي سيقام من ٢ الى ٤ اغسطس ٢٠١٨ م بمشيئة الله

ويأتي قرار مشاركة الكابتن فلاح الجربا المشاركة في هذا السباق لإهتمامه برياضة المحركات ورعايته ومشاركته المستمرة لهذا النوع مِن رياضة السيارات في اكثر من حدث خلال عام ٢٠١٨ م وتلبية لرغبة الكثير من المعجبين في المنطقة الجنوبية فضلا عن العديد من المهتمين الحريصين من كل أنحاء المملكة على حضور هذا التحدي للكابتن فلاح الجربا ومشاركته في هذا السباق بالسيارات المعدلة الخاصة بالفريق التي سيتم الإعلان عنها لاحقا