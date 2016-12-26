الكارثة الجوية تحيل احتفالات روسيا إلى حداد

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موسكو – رويترز

سقطت طائرة عسكرية روسية، على متنها 92 شخصا، بينهم عشرات من المغنين والعازفين والراقصين بالفرقة الموسيقية العسكرية للجيش الروسي في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى سوريا ، ولم يتم العثور على ناجين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى طائراتها من طراز تو-154 اختفت من على شاشات الرادار بعد دقيقتين من إقلاعها من أدلر في جنوب روسيا؛ حيث توقفت للتزود بالوقود في طريقها من موسكو إلى سوريا. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إنه لا يوجد ناجون.

والى سوريا، حيث قال مقاتلون من المعارضة: إن طائرات روسية كثفت غاراتها على بلدات في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعد يومين من إجلاء مقاتلي المعارضة من آخر جيوبهم في مدينة حلب.

وأضافوا: إن ثماني ضربات على الأقل استهدفت بنش وسراقب وجسر الشغور، وهي بلدات رئيسية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. ووردت تقارير عن سقوط قتلى وجرحى، لا سيما في صفوف المدنيين.