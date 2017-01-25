العدد 21825 25 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الكاس تحكم ضد الاتحاد في قضية بيتوركا

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الكاس تحكم ضد الاتحاد في قضية بيتوركا
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جدة – البلاد

كشفت مصادر مقربة من نادي الاتحاد ان هناك مخاوف من صدور حكم قريب قد يزيد من ظروف الاتحاديين سوءًا الحكم يتعلق بمدرب الفريق السابق ابان رئاسة ابراهيم البلوي للنادي فيكتور بيتوركا حيث يتوقع ان يصدر القرار خلال خمسة عشر يوماً الى عشرين يوماً.

وكان بيتوركا قد تقدم بشكوى ضد نادي الاتحاد بحجة غرق بنود العقد بعد رفض الادارة الاتحادية المكلفة برئاسة الراحل احمد مسعود رحمه الله رغم ان عقد لا يزال سارياً مما جعله يتقدم بشكوى لمحكمة الكاس.

والذي يتوقع أن تلزم الاتحاد بدفع سبعة ملايين ريال .

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التصنيف: الرياضة

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