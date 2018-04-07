الكامل تاريخ وحضارة في أمسية ثقافية

كتب – محمد حامد الجحدلي

استمراراً للفعاليات الثقافية لثقافية نادي مكة الأدبي بالكامل، الرامية إلى إبراز واقع وتاريخ المحافظة الثقافي، وبمتابعة وتوجيهات من رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي أ.د/ حامد بن صالح الربيعي أقامت لجنة ثقافية الكامل ندوة قيمة بعنوان : الكامل.. تاريخ وحضارة، شارك فيها أستاذ التاريخ الإسلامي د. محمد بن صامل السلمي، حيث تناول المسمى التاريخي والتطور الإداري لمحافظة الكامل فيما تحدث د. صالح مخضور السلمي رئيس مركز تقدم للدراسات والبحوث عن النظم والإرث الحضاري لسكان محافظة الكامل، وتناول الباحث التاريخي أ. مهدي بن نفاع القرشي الكامل في المصادر والمراجع التاريخية ، وعرج على الآثار في محافظة الكامل بشكل مفصل بينما قادة فعاليات الندوة د. إبراهيم بن عطية الله السلمي رئيس قسم التاريخ بجامعة أم القرى للمشاركة .

حضر الأمسية العديد من الأكاديميين وذوي الاهتمامات بالثقافة، واختتمت بعبارات الشكر والتقدير لنادي مكة الثقافي الأدبي على جهوده في اعتماد لجنة ثقافية بمحافظة الكامل ساهمت في رفع مستوى الحراك الثقافي الأدبي، وشكر المشاركين في الفعالية، ثم بتكريمهم من قبل رئيس اللجنة الثقافية بمحافظة الكامل أ. تركي بن خيشان السلمي وعميد كلية العلوم والآداب بجامعة جدة فرع الكامل د. محمد سعيد مدرس .