(الكتاب تعايش وفن وحياة).. بجامعة الطائف

شارك عبر واتساب

الطائف – البلاد

اختتمت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الطائف معرض الكتاب الثاني (الكتاب تعايش وفن وحياة).

واشتمل المعرض على العديد من الفعاليات منها استضافة عدد من الكاتبات السعوديات والمثقفات والأديبات وركن تدوير الكتب ودار عرض للمسرحيات (حالة قلق) و( سفر الهوامش) إلى جانب تقديم العديد من ورش العمل ومشاركة فريق يلا سوا التطوعي في إطلاق أول معرض لأكبر تجمع لرسامات ومصورات مدينة الطائف (معرض المرأة الكاملة) كما ضم المعرض أكثر من 40 لوحة وبعض الفنون التشكيلية وركن للترجمة للرواية باللغة الانجليزية .

وأشارت وكيلة عمادة شؤون المكتبات الدكتورة لطيفة البقمي إلى أن معارض الكتب تعد ثورة فكرية ثقافية لاستقطاب جميع الفئات وخاصة فئة الشابات لإبراز مواهبهن وإبداعاتهن من خلال الأنشطة المختلفة للمعرض ولتقديم أفكار جديدة في كل معرض للوصول إلى رؤية خلق جيل مثقف يدرك أهمية الكلمة والفن وقدرتهما على خلق وتشكيل الإبداع.