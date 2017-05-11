الكرملين يأمل في ألا يضر عزل كومي بالعلاقات الروسية الأمريكية

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قال الكرملين إنه يأمل في ألا يؤثر عزل جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي على علاقات موسكو وواشنطن معبرا عن الاعتقاد بأن هذا القرار لا صلة له بروسيا.

وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء كومي الذي كان يقود تحقيقا في احتمال تواطؤ الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه يأمل في ألا يؤثر قرار ترامب على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف “هذا شأن داخلي تماما بالنسبة للولايات المتحدة وهذا قرار سيادي من الرئيس الأمريكي لا علاقة له أبدا… بروسيا الاتحادية