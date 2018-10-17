الكرواتي فيدا يعزز دفاع الاتحاد

جدة- البلاد

أكد الجهاز الطبي بنادي الاتحاد غياب كل من كارلوس فيلانويفا، إلى جانب الثنائي فهد المولد، وطارق عبد الله عن مباراة أحد؛ بسبب الإصابة. ويواصل فيلانويفا والمولد جلسات العلاج والتأهيل التي فرضها الجهاز الطبي لهما،

بينما ينتظر أن يخضع طارق عبد الله لمزيد من الفحوصات خلال اليومين المقبلين لتحديد حجم الإصابة. وفي إطار آخر يأمل الحارس فواز القرني أن تمنحه الفحوصات الطبية التي ستجرى له، الضوء الأخضر للعودة التدريجية للتدريبات الجماعية.

كما بدأ موقع “مكاني” الإلكتروني في بيع تذاكر المواجهة التي ستجمع فريقي الاتحاد وأحد على ملعب الجوهرة، وحددت إدارة النادي المستضيف سعر التذكرة الموحدة بـ10 ريالات. وفي السياق، رشح المدرب ” بيليتش ” المدافع الكرواتي ” فيدا لاعب بيشكتاش التركي؛ من أجل تدعيم صفوف العميد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ..

حيث تبلغ قيمة اللاعب بالكامل ما يقارب الـ 15 مليون يورو .. وكان فريق الاتحاد قد اختتم معسكر الطائف بمواجهة ودية أمام فريق العين من الباحة، أحد أندية الدرجة الأولى، انتهت بفوز اتحادي بهدف نظيف سجله المحترف البرازيلي روماينهو عند الدقيقة الـ35 من شوط المباراة الأول. وحرص المدرب الكرواتي سلافن بيليتش خلال المباراة على إشراك جميع اللاعبين؛ للوقوف على جاهزيتهم الفنية.