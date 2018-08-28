الكشافة السعودية تشارك في المخيم العربي

الرياض – البلاد

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم امس مشاركتها في المخيم الكشفي العربي الــ 32 الذي تستضيفه الكشافة الإسلامية الجزائرية في القرية الإفريقية بسيدي فرج تحت شعار ” الحلم العربي ” ويُشارك فيه أكثر من 1200 كشاف ومرشدة يمثلون 16 دولة عربية ، بالإضافة إلى مشاركة ضيوف شرف من الكشافة الأمريكية والكشافة التركية .

وشهد حفل افتتاح المخيم الذي أقيم برعاية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووزير الشباب والرياضة بالجزائر محمد حطاب، وعددٍ من الشخصيات الرسمية الجزائرية وممثلي سفارات بعض الدول المشاركة .

وتضمن الحفل عددٍ من الكلمات تحث خلالها القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية محمد بوعلاق دعا فيها الى تكثيف الجهود وتوحيد العمل المشترك لترسيخ روح الوحدة العربية وتوثيق أواصر الود والصداقة والاخوة فيما بينهم للنهوض بالمجتمع العربي، وأعرب وزير الشباب والرياضة بالجزائر محمد حطاب باسم المشاركين عن شكرهم لرئيس الجمهورية على رعايته السامية للمخيم ، ، وثمن الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد الدور الكبير الذي قامت به الجزائر من أجل لم الشباب العربي في هذا المخيم .

ودعا الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي شباب المنطقة العربية الى تعزيز العمل المشترك من اجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة حاليا ، وتضمن حفل الافتتاح عرض لنشيد المخيم .

من جهته أوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي محمد هزازي ، أن فعاليات المخيم ستنفذ في كل من الجزائر العاصمة ، ومدينتي تيبازة والبليدة ، وسيقضي المشاركون يوماً كاملاً في أعالي جبل الشريعة ، والمشاركة في جولة في تيبازة للتعرف على أهم معالم الحقبة الرومانية التي عاشتها المدينة ، كما سيتم تنظيم قافة باسم ” مفاتيح بني مزغنة” يتم من خلالها التعرف على كل ماهو اثري في العاصمة ،

كما يتضمن إقامة يوم عربي يعرض كل وفد جزء من ثقافة بلادة وموروثها الشعبي ، وكذا إقامة قرية الحلم العربي والتي تضم مجموعة من الخيام، منها خيمة “عالم أفضل”، التي يؤطرها المكتب الكشفي العالمي ، إضافة إلى الخيمة العلمية التي تضم كل ما له علاقة بالعلم والمعرفة .