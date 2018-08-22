الكشافة السعودية تُرشد 94986 حاجاً يوم العيد

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية في يوم النحر ، 94986 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 10732 حاجاً إلى مقار حملاتهم

فيما تم إرشاد 84254 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 3642 طلعة .

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم النحر ما يقارب 500 كشاف وجوال وقائد عملوا في 8 مراكز إرشاد بمشعر منى ، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول والإسعاف المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها، فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية .

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية والبالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، وتوفرها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى، ساعدت الحجاج على التعرف على مخيماتهم وخفضت عدد التائهين .