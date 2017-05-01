الكشافة تختتم مشاركتها في اللقاء البيئي الأول

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الرياض – البلاد

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مشاركتها في اللقاء البيئي الأول، الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمتنزه القصيم الوطني.

وأفاد مسؤول نادي الجمعية خالد بن عبدالعزيز العيسى، أن مشاركة الجمعية أتت من أجل تحقيق أهداف ومضامين مجال البيئة في المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام”، والإسهام في توعية المجتمع بالتوعية البيئية وتغيير السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، وغرس القيم والمبادئ للمحافظة على الشجرة والبيئة.

وأشار العيسى، إلى أن مشاركة الكشافة تضمنت الإسهام في زراعة الاشجار البرية، والمشاركة في المعرض المصاحب الذي شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والجمعيات والروابط الخضراء المهتمة بالاستزراع البيئي والمحافظة على الغطاء النباتي.