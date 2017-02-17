الكشافة تشيد بجهود التدريب التقني

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الجنادرية – البلاد

زار نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد, يرافقه عددٌ من قادات الكشافة, مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” .

وأعرب الدكتور الفهد عن سعادته بما شاهده في المعرض من جهود تلتقي فيها الأيادي المهنية لخدمة الوطن، منوهاً بجهود المؤسسة الواضحة لزوار الجنادرية من خلال قسميها للبنين والبنات، ومثمناً دور المؤسسة في تعاونها المستمر مع الجمعية بالشكل الذي يعود على خدمة الوطن والمواطن .

كما نوه بالبرامج الوطنية والترفيهية الممتعة والجاذبة التي تستهدف تنمية الحس الوطني والتعريف بجهود الدولة تجاه دعم التدريب التقني والمهني، وتنمية الاتجاهات الإيجابية تجاه الأعمال الفنية والمهنية .

وأكد الفهد, أهمية رسالة المؤسسة في توجيه رسائل تثقيف مهني مهمة للمجتمع ، وتأهيل جيل واعٍ يسهم في بناء الوطن، وتنمية اتجاهات إيجابية تجاه الأعمال الفنية والمهنية، مبدياً إعجابه بأكاديمية الطفل التقنية في تثقيف الأطفال المشاركين مهنياً, وتنمية مهاراتهم الحركية وتدريبهم وتوعيتهم بأهمية العمل المهني في المستقبل .

وتجول الوفد الكشفي على أركان المعرض الذي يقدم الخدمات المتخصصة للنساء ، وكذلك التعريف بتخصصات المؤسسة للبنين والبنات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وريادة الأعمال والتأهيل المهني، بالإضافة إلى برامجها في السياحة والفندقة ، وأركان الموهبة والابتكار والروبوت ، مستعرضين جانباً من الفعاليات التي تقام على مسرح المؤسسة .