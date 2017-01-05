الكشافة تواصل مشاركتها في دبلوما الإعلام والتسويق

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الرياض – البلاد

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في أعمال الدبلوما الاحترافية التاسعة للإعلام والاتصال والتسويق الكشفي، التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بالقاهرة، وتستمر حتى منتصف هذا الشهر ، حيث يتضمن محتواها مجموعة من الجلسات التدريبية النظرية والعملية تتناول عددا من الموضوعات الصحفية والإعلامية المختلفة والزيارات الميدانية لأبرز الصحف والمطابع والمؤسسات الاعلامية بالقاهرة.

وقد تلقى المشاركون خلال الايام الأولى من الدبلوما التي بدأت الأحد قبل الماضي جلسة عن تحرير الخبر وكتابة العنوان الصحفي ، تضمنت أهم خصائص الكتابة الإعلامية والواقعية في نقل تفاصيل الخبر بدقة واعتماد تعدد المصادر للوصول للواقعية ، وتلقى المشاركون تدريباً على مهارات الإخراج الصحفي باستخدام برامج الجرافيك ، ومهارات المراسل للتعامل مع الحدث وتطوره ، وجلسة تدريبية وتطبيق عملي على صحافة البيانات ” الأنفوجرافيكس” ، وجلسة عن الصحافة الاستقصائية ، والتدريب على مهارات الأداء الصوتي ، وزار المشاركون كلية الاعلام بجامعة الأهرام الكندية تعرفوا خلالها على استوديوهات التصوير والتسجيل التلفزيوني ،والتصوير والنقل التلفزيوني وآلية عملها وعمليات الإخراج التلفزيوني النهائي والتقديم الإذاعي .