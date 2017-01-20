الكشف على أسنان 3 آلاف طالب وطالبة بجدة

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جدة – إبراهيم المدني

نظمت إدارة طب الأسنان، قسم الطب الوقائي بمحافظة جدة العديد من الأنشطة، وذلك ضمن أنشطتها الدورية والتوعوية؛ حيث قامت بعدد من الزيارات لمدارس البنين ( مدرسة مجمع الشاطئ و مدرسة محمد بن أبي بكر ) ، و كذلك مدرسه للبنات ( المدرسة ٢٥ ب )، حيث تم توعيتهم و تثقيفهم عن صحة الفم و الأسنان ، و ورشة عمل عن الطريقه الصحيحة للعناية بالأسنان ، و التركيز على الغذاء السليم و عمل فحص للأسنان و تطبيق مادة الفلورايد فارنيش، حيث تم توعيه ٨٨٠ طالب و طالبة ، و تطبيق مادة الفلورايد الواقية للتسوس على ما يقارب ٨٩ طالبا و طالبة ، كما تابع الفريق زياراته لمركز الأمل للاحتياجات الخاصة لعمل فحص للأسنان و إرسال النتيجة لأولياء الأمور و تطبيق الفلورايد فارنيش، حيث تم الكشف على ١٨٣ نزيلا بمركز التأهيل الشامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، و تطبيق مادة الفلورايد الواقية على عدد ٤٣ منهم و توعية أهاليهم و القائمين على رعايتهم من المعلمات، و عددهم ١٤٠ ، كما تم الكشف الطبي على عدد ٢٣٥٥ من الأطفال و البالغين خلال الأنشطة التي أقيمت في بعض المولات التجارية .

أكد ذلك مدير إدارة طب الأسنان بصحة جدة الدكتور فوزي الغامدي قائلاً: إن هذه الأنشطة التوعوية تهدف إلى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الاهتمام بصحة الفم و الأسنان ، و كذلك سبل الوقاية المبكرة لرفع مستوى الوعي الصحي، و خفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان و التهابات اللثة ، كما تمت هذه الأنشطة بمشاركة من الفرق الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان ، و إن إدارة طب الأسنان بصحة جدة لم تغفل أيضاً الاهتمام بتطوير مستوى الكفاءة العملية و العلمية لمنسوبيها و منسوباتها، من خلال تنفيذها لمجموعة من البرامج التدريبية و المهارية و ورش العمل التدريبية التي تقيمها على مدار العام ؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التطويرية لأقسام طب الاسنان بصحة جدة، وبما يتوافق مع توجهات الوزارة .