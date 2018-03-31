تكنولوجيا محليات

الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الرابع لبرنامج التدريب المجتمعي “أُتقن”

كتبه امينة حسنيaccess_time14 / رجب / 1439 هـ      31 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اختتمت الكلية التقنية بنجران، الأسبوع الرابع من برامج التدريب المجتمعي”أُتقن” في “مبادئ التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.

ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية”.

وأفاد المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن:

التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في مرحلته الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

ميبناً أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة تدريبية.

امينة حسني

كتب بواسطة

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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