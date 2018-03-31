الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الرابع لبرنامج التدريب المجتمعي “أُتقن”

اختتمت الكلية التقنية بنجران، الأسبوع الرابع من برامج التدريب المجتمعي”أُتقن” في “مبادئ التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.

ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية”.

وأفاد المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن:

التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في مرحلته الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

ميبناً أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة تدريبية.