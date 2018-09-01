محليات

“الكهرباء” تؤكد إمكانية تقسيط “تصفية تيسير” نهاية العام على 6 أشهر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو الحجة / 1439 هـ       1 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إمكانية تقسيط مبلغ تصفية نهاية العام الخاص ببرنامج تيسير على 6 أشهر في حال رغبة المشترك بذلك

وأشارت إلى أن قيمة تصفية نهاية العام تُمثل الفارق بين ما يدفعه المشترك (قسط تيسير) وقيمة الفاتورة لاستهلاكه الشهري.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن قرارها بإتاحة إمكانية تقسيط تصفية نهاية العام يهدف

لتقديم مزيدٍ من التسهيلات في السداد للمشتركين في برنامج تيسير

مشددة على أنه يتم حساب قيمة قسط تيسير الشهري بشكل دقيق، وليس عشوائياٌ

وذلك بناءً على متوسط استهلاك المشترك خلال الاثني عشر شهراً السابقة على يوليو الماضي.

ibrahim

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