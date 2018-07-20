الكهرباء تؤهل شركتين لمنافسة جنرال إلكتريك

جدة ــ رويترز

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 5 مصادر مطلعة، ان المملكة احد اكبر عملاء جنرال إلكتريك واعلاهم قيمة تحشد منافسي الشركة لتقديم عروض منافسة لها للفوز بأعمال مربحة في محطات الكهرباء.

وقالت المصادر، أن الشركة السعودية للكهرباء أهلت شركتين على الأقل، هما باور سيستمز وكومبسشن بارتس؛ لتوفير الخدمات أو قطع الغيار لبعض توربيناتها من الفئة-إف التي تنتجها جنرال إلكتريك ويتجاوز عددها الخمسين.

وأضافت، كما تجري محادثات مع شركتين آخرتين بخصوص استثمارات لإنشاء مرافق لخدمة محطاتها على مدى عدة سنوات.

وأوضحت الوكالة، بحسب المصادر، أن تأهيل هذه الشركات لأول مرة يسمح للسعودية للكهرباء بكسر سيطرة جنرال إلكتريك على هذه الأعمال؛ عن طريق تشجيع آخرين على تقديم عروض منافسة لصيانة أسطول توربينات الفئة-إف، وهو من أكبر الأساطيل المملوكة لكيان واحد ومن أكثر محافظ الخدمات ربحا في القطاع.

وقالت المصادر إن المملكة تريد أيضا الحصول على أفضل أسعار ممكنة في العقود الكبيرة المبرمة مع الشركات الكبر

وأضاف، أن الكهرباء في طريقها أيضا لجلب شركات أخرى للمشاركة في عروض خدمات محطات الكهرباء، بدلا من الاعتماد على جنرال إلكتريك وحدها، لأن تأهيل شركات أخرى منافسة سيخفض الأسعار.

وأشارت المصادر، إلى ان الكهرباء أطلقت من قبل منافسة على جيل سابق من التوربينات يعرف باسم الفئة-إي، وبعد بدء تقديم العروض انتهى المطاف بتكليف جنرال إلكتريك بأعمال أقل كما انخفضت تكاليف تلك الأعمال بنحو 40%.

وذكرت 3 مصادر، أن أحد الآثار الجانبية لتأهيل السعودية للكهرباء شركات ثالثة لصيانة توربينات الفئة-إف يتمثل في أن حجم العملية كبير بما يكفي لإفساح المجال أمام منافسي جنرال إلكتريك لتدشين عمليات يمكنهم استغلالها في بيع الأجزاء وخدمات الصيانة إلى عملاء خارج السعودية، وهو ما قد يهدد بعضا من أنشطة خدماتها على مستوى العالم.

وبين أحد المصادر، أنه بالنسبة لمقدمي العروض فإن عملية التأهيل تمهد الطريق لهم أمام بيع منتجاتهم إلى مرافق أخرى بل وقطاعات أخرى لأن السعودية للكهرباء تعتبر متطورة تقنيا ومن ثم ستعتمد شركات أخرى على تأهيلها.