“الكهرباء” تصدر صكوكاً إسلامية بقيمة 2 مليار دولار

نجحت الشركة السعودية للكهرباء ، في إصدار صكوك دولية إسلامية مزدوجة الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي (3 مليار ريال) وتستحق بعد خمس سنوات، والثانية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي (4.5 مليار ريال)، وتستحق بعد عشر سنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت في يوم الخميس ، 13 سبتمبر ، عن عزمها العودة لأسواق طرح أدوات الدين الدولية من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.

وعقب حملة ترويجية حظيت بحضور قوي من المستثمرين الدوليين في كل من سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، تم خلالها تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، تم الإعلان عن الانتهاء في نجاح إصدار الشركة من الصكوك بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة و سجل طلبات من أكثر من 380 مستثمر تخطت قيمتها 7 مليار دولار أمريكي من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في أسيا و أوروبا و أمريكا.

ويعد هذا الإصدار بقيمة 2 مليار دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة يتم طرحة من قبل الشركات السعودية من عام 2014م والذي من خلاله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء اعادة فتح السوق للشركات السعودية بهذا الإصدار القياسي.

كما يعد الإصدار ايضا أكبر اصدار دولاري غير مضمون يصدر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق ، كما أنه أيضاً أكبر اصدار بصيغة RegS يتم طرحة من الشركات السعودية على الإطلاق.

وتعد شريحة الإصدار بأجل استحقاق 10 سنوات وقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي اكبر شريحة تصدر من شركة سعودية بصيغة RegS منذ عام 2012 و اكبر شريحة مصدرة من أي شركة خلال العام 2018م.

هذا وقد تم تسعير الصكوك عند أدنى نقطة داخل نطاق العائد الاسترشادي المبدئي , وبفارق 35 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية، حيث تم تسعير شريحة 800 مليون دولار وبأجل استحقاق 5 سنوات بـفارق 115 نقطة اساس عن منحني متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap) كما تم تسعير شريحة 1200 مليون دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بـفارق 160 نقطة أساس عن منحني متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap). وهذا وقد تم البدء مباشرة في تداول الصكوك في الأسواق الدولية (OTC markets) في اليوم التالي مباشرة والتي حافظت على مستويات اسعارها عن القيمة الاسمية.