الكهرباء تعتزم إصدار صكوك إسلامية.. وتعين 8 بنوك دولية لإدارة الإصدار

الرياض ــ البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها البدء في عقد اجتماعات، مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لإصدار محتمل لصكوك اسلامية.

وقالت الشركة، في بيان على “تداول” امس “الخميس” إنه من المقرر أن يتم تنفذ الإصدار من خلال طرح واحد أو أكثر، حسب ظروف السوق.

وأشارت إلى أنها عينت كلا من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش أس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك إس أم بي سي نيكو، وبنك ناتيكسيس، وبنك إم يو أف جي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء إصدار رئيسيين مشتركين.

وقالت إن أي إصدار محتمل، خضع لظروف السوق وموافقة الجهات الرسمية.

كما نوهت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل وأي تطورات في حينها.

وأعلنت الشركة، في أغسطس المقبل عن بدء تشغيل سبعة محطات تحويل كهربائية في منطقة الحدود الشمالية بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال، وقدرات تصل إلى 3.6 ألف ميجا فولت أمبير.

ووقعت الشركة، في منتصف يناير الماضي اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك، بقيمة 2.6 مليار دولار (9.75 مليار ريال)، الذي يعد أكبر تمويل دولي مشترك في تاريخها.