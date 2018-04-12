الكهرباء تنفي سرقة محتويات محول حمدانية جدة

جدة – وليد الفهمي

كشفت الشركة السعودية للكهرباء حقيقة تداول عدة مقاطع تؤكد سرقة محتويات أحد محولات الكهرباء بحي الحمدانية في جدة مؤكدة أن ما جاء فيها غير صحيح، وأنه لا صحة لسرقة أي من محتويات المحول، مشيرة إلى أن المحول جديد، وتم تركيبه لإمداد أحد المشتركين بالخدمة الكهربائية.

وأضافت في بيان :” لم يتم تسجيل أي بلاغ حول انقطاع الخدمة بالحي، وما جاء في مقطع الفيديو غير صحيح، حيث توجهت فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة فور تلقي البلاغ من أحد المشتركين، واتضح أن محتويات المحول ليست مسروقة، إنما هي جديدة لإمداد عدادات جديدة للمشترك المبلغ عن الحالة”. وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى أن الشخص المبلغ هو نفسه المشترك الذي يتم العمل على إيصال الخدمة الكهربائية له من المحول المذكور، وأنه تم توجيهه بضرورة سرعة مراجعة الشركة واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك، منوهة إلى أنه تم التأكد من خلال الفرق الفنية من سلامة وموثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين بالحي.