الكهرباء تنهي إصدار صكوك دولية بملياري دولار

جدة ــ واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الانتهاء بنجاح من طرح إصدار صكوك إسلامية في الأسواق الدولية بقيمة ملياري دولار بما يعادل 7.5 مليار ريال، مقسمة على شريحتين.

وقالت الشركة في بيان لها امس “الثلاثاء” إن الشريحة الأولى تبلغ قيمتها 800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، بعائد دوري سنوي ثابت نسبته 4.22%.

واضافت أن الشريحة الأولى من هذه الصكوك تستحق بعد 5 سنوات و4 أشهر (توافق 27 يناير من عام 2024).

وقالت الشركة، ان الشريحة الثانية من الصكوك تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار (تعادل 4.5 مليار ريال)، بعائد دوري سنوي ثابت نسبته 4.72%، وتستحق بعد 10 سنوات في تاريخ 27 سبتمبر من عام 2028.

ولفتت الشركة، الى أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار (750 ألف ريال)، بإجمالي صكوك مصدرة 10 آلاف صكاً للشريحتين.

وبينت “كهرباء السعودية”، أنه تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس الماضي وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات للشريحتين فاقت قيمتها 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال).

وتابعت: “ولاقى إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وتخطت نسبة التغطية أكثر من 3.5 مرة، وتم تسعيرها عند أدنى نقطة من العائد الاسترشادي المبدئي”.

ووافق مجلس إدارة الشركة، في 15 مايو من العام الجاري، على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تنفذ في طرح واحد أو أكثر وذلك بغرض تمويل أهداف الشركة العامة.

وعينت الشركة، كل من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك إس أم بي سي نيكو، وبنك ناتيكسيس، وبنك إم يو أف جي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء إصدار رئيسيين مشتركين.