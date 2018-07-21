«الكهرباء» توضح طرق كشف المشتركين لأخطاء الفواتير

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، عن الطرق التي تُمكّن مشتركي الخدمة من كشف أخطاء الفواتير ، وبينت في بيان لها، أن يوم قراءة العداد يختلف من مشترك لآخر، خاصة مع اتساع الرقعة المكانية للمشتركين، في حين تصدر فواتير الخدمة الكهربائية في يوم واحد، هو 28 من كل شهر ميلادي.

وأوضحت إنَّ هناك بعض المشتركين تتم قراءة عداداتهم في بداية الشهر

وبعضهم في منتصفه وبعضهم قرب نهايته، فيظن بعضهم وجود خطأ في حساب الفاتورة بغير حق.

وذكر البيان، أن هذه الآلية تولد إشكالية لدى بعض من يرون تقدير فاتورة الاستهلاك كبيرًا

رغم أنهم كانوا في إجازة بعيدًا عن منازلهم

مضيفة، فات على هؤلاء أن عملية القراءة قد حدثت قبل بدء موسم الإجازات، وصدرت لهم الفاتورة عقب عودتهم

وبالتالي هم يظنون- خطأ- أنها لاستهلاكهم خلال فترة الإجازة، لذا عليهم أن يرجعوا إلى تاريخ الفترة الزمنية للاستهلاك، والموجودة أعلى الفاتورة”.

وأكدت “الكهرباء” أنها تعتمد آلية عمل محكمة ودقيقة، في إصدار الفواتير لنحو 9 ملايين مشترك لديها شهريا

موضحة أن هذه الآلية تخضع للمراجعة والمراقبة لمعرفة أي أخطاء في عملية الرصد الشهري للمعلومات الواردة في الفواتير.

وشددت الشركة على أنها لا تلزم المشترك بالدفع أولا قبل النظر في شكواه كما يظن البعض

مشيرة إلى أن تصنيفها الدولي يأتي في المرتبة الثامنة عالميًا في التجاوب مع شكاوى المشتركين.

وتابعت أنه في حال فحص اعتراض المستهلك وثبوت وجود أي خطأ، فإنه يتم تصحيحه فورًا ودون الطلب

من المشترك أن يقوم بعملية السداد قبل فحص الشكوى، لكن نسبة حدوث ذلك نادرة جدا، بحسب وصف البيان.

وأشارت الشركة إلى أن أي زيادة أو نقصان في مدة قراءة الفاتورة عن 30 يومًا لا تؤثر على دقتها، مع ملاحظة أن هذا لا يحدث إلا إذا صادف تاريخ يوم القراءة عطلة نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد أو اليوم الوطني، وبالتالي يتم تأجيل أو تقديم القراءة إلى أقرب يوم عمل رسمي، وهذا ما قد يسبّب نقصًا أو زيادة في فترة الاستهلاك عن 30 يومًا.