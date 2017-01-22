الكهرباء توفر 15 مليون برميل وقود

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الرياض- البلاد

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للتوليد بالشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الطعيمي، أن الشركة نجحت في القفز بقدرات التوليد المتاحة لتصل إلى 75 ألف ميجاوات،

في حين أنها كانت 25.8 ألف ميجاوات عام 2000، كما تحسنت الكفاءة الحرارية لتصل إلى 37.5% بنهاية سبتمبر 2016م ، مقارنة بـ 36.5% العام الماضي، وهو تطوير وتحسين طال 28 محطة توليد، في جميع مناطق المملكة مزودة بـ 692 وحدة توليد، من بينها 116 وحدة توليد، تعمل بنظام الدورة المُركّبة و 40 وحدة بخارية.

وقال: إن التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، والتوسع في بناء المحطات البخارية والمزدوجة ، مكّن الشركة من تطوير وحدات محطة القرية، ورفع كفاءتها إلى 54.6%، وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطة لتسجل 4475 ميجاوات، عند 32 درجة مئوية، ليقدر إنتاج المحطة بعد حساب ( ISO ) 4884، لتصبح أكبر محطة توليد مركبة في العالم ،

مضيفا، أن الجهود التي تبذلها “السعودية للكهرباء” لتحسين الكفاءة الحرارية بمحطات التوليد، أسفرت في عام 2016م الماضي عن نجاح الشركة في توفير 15 مليون برميل من الوقود المكافئ، تعادل قيمتها السوقية 368 مليون ريال، إضافة إلى توفير 13 مليون برميل من الديزل.