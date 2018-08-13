الكهرباء : ” تيسير” لا يترتب عليه أي إلتزامات ويمكن إلغاؤه

أكدت الشركة السعودية للكهرباء إن الإشتراك التلقائي في “تيسير” لا يترتب عليه أية التزامات، وتستطيع متابعة السداد بانتظام على التطبيق و موقع الشركة، والتعرف في أي وقت على القيمة الفعلية و قسط “تيسير”.

وقالت الشركة أن البرنامج صمم للمشتركين الذين قد يواجهون صعوبة في تسديد فواتيرهم، لا سيما في الصيف والإجازات، كما أنه يعمل وفق آلية متوازنة والتصفية في نهاية العام بناء على إجراء دقيق، والهدف منه هو إضفاء المزيد من التوازن لعمليات السداد الشهرية وضبط الميزانية المخصصة لفاتورة الخدمة الكهربائية.

ونوهت الشركة بأن أي مشترك يرى أنه ليست بحاجة إلى البرنامج فيمكنه إلغاء الاشتراك في أي وقت، من خلال ( الموقع -تطبيق ” الكهرباء ” على الأجهزة الذكية، أو مركز خدمة المشتركين 920001100 -إرسال رقم الإشتراك إلى حساب (العناية بالمشتركين) على تويتر.