الكهرباء والإلكترونيات المتقدمة توقعان مذكرة شراكة تقنية

الرياض – البلاد

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة لـ “السعودية للكهرباء”، مذكرة شراكة تقنية مع شركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي، التي ستصبح بموجبها “الإلكترونيات المتقدمة” شريكاً تقنياً للوطنية لنقل الكهرباء، وذلك بهدف التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير المواصفات والمقاييس، تطوير وتوحيد التصاميم الخاصة بشبكة نقل الكهرباء، وكذلك إجراءات التشغيل والصيانة، والبرامج التدريبية.

ووقع المذكرة من جانب الشركة الوطنية لنقل الكهرباء نائب الرئيس للهندسة المهندس وليد بن عبد الله السعدي، فيما مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة ، نائب تنفيذي للرئيس لقطاع الهندسة والعمليات المهندس زياد بن حمود المسلم، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس ليث بن احمد البسام، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، وعدداً من المسؤولين بالجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “الوطنية لنقل الكهرباء” المهندس ليث البسام على هامش حفل التوقيع، أن الشراكة التي تم توقيعها مع شركة متخصصة وبارزة مثل “الإلكترونيات المتقدمة” تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة وجهودها للارتقاء بقطاع نقل الكهرباء في المملكة الى مصاف العالمية عبر مشروع الشراكات الاستراتيجية، الذي يهدف الى نقل العلاقة بين الشركة وكبار المصنعين لأنظمة ومعدات نقل الكهرباء من الإطار التقليدي الى علاقة شراكة حقيقية تجعل من المملكة محوراً رئيسياً لصناعات الجهد العالي والفائق على مستوى الشرق الأوسط.