الكوريتان تبدآن إزالة مكبرات الصوت من على الحدود

بدأت الكوريتين صباح اليوم (الثلاثاء) في تفكيك مكبرات الصوت التي كانت تنشر دعاية مضادة من على الحدود شديدة التحصين.

وأوضحت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن هذه الخطوات، برغم بساطتها، هي أول خطوات عملية نحو المصالحة التاريخية، والتي جاءت بعد اتفاق في الإعلان المشترك الموقع في قمة يوم الجمعة الماضية بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال مسؤول في الوزارة إن أنشطة في عدة مناطق على طول الحدود أكدت أن كوريا الشمالية تزيل مكبرات الصوت. وأضاف أن سول بدأت تفعل المثل في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وعلى مدى عقود، باستثناء فترات توقف قليلة، بث الجانبان دعاية مضادة عبر مجموعات ضخمة من مكبرات الصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية. وكانت كوريا الجنوبية تبث مزيجا من الأخبار والأغاني الشعبية الكورية ونقد لنظام جارتها الشمالية بينما كانت بيونغ يانغ تشيد بالنظام الاشتراكي لديها وتنتقد حكومة سول بشدة.

وفي بادرة على حسن النوايا أوقفت كوريا الجنوبية دعايتها قبيل القمة وحذت بيونغ يانغ حذوها.