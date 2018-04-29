دولية

الكوريتان تتفقان على الكشف عن إغلاق موقع التجارب النووية للمجتمع الدولي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / شعبان / 1439 هـ      29 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اتفق الرئيسان الكوريان الجنوبي والشمالي على الكشف عن إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية أمام المجتمع الدولي.

وقال السكرتير الإعلامي في مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ – تشان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن الرئيس مون جيه – إن ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ – أون اتفقا في لقاء القمة بينهما الذي انعقد الجمعة الماضي، على الكشف عن إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية للمجتمع الدولي.

وأضاف أن الرئيس كيم أكد إنه سيجري إغلاق موقع للتجارب النووية في غضون شهر مايو المقبل، كما سيدعو خبراء وإعلاميين كوريين جنوبيين وأمريكيين إلى الشمال للكشف عن الإغلاق للمجتمع الدولي بشفافية .

ibrahim

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