الكوريتان تتفقان على عقد محادثات عسكرية في 31 يوليو الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن سول وبيونج يانج اتفقتا على عقد محادثات عسكرية على مستوى الضباط في 31 يوليو الجاري في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة “بانمونجوم”.

ووفقًا للدفاع الكورية الجنوبية، اقترح الشمال على الجنوب عقد محادثات عسكرية

وقبلت سول الاقتراح، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وكانت الكوريتان قد عقدتا أول محادثة عسكرية على مستوى الضباط

منذ تنصيب حكومة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في يوم 14 يونيو الماضي في قرية بانمونجوم

حيث اتفقتا على الاستعادة الكاملة لخطي الاتصال العسكري الشرقي والغربي.

ومن المتوقع أن تناقش الكوريتان إجراءات تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام، التي ينص عليها إعلان بانمونجوم، مثل نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونجوم وسحب القوات والمعدات من مراكز حرس الحدود.