الكوريتان تفتتحان مكتبا للاتصال المشترك

سول ــ رويترز

افتتحت الكوريتان، أمس الجمعة، مكتبا للاتصال المشترك في كايسونج بكوريا الشمالية، في مؤشر جديد على التقارب قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى بيونج يانج، الأسبوع المقبل.

وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية تشو ميونج-جيون في حفل الافتتاح، وفق ما أفادت مجموعة من المراسلين، إنّ “فصلاً جديداً من التاريخ يفتتح هنا اليوم”.

ويشمل المكان مكاتب منفصلة للشمال والجنوب، إضافة إلى قاعة مؤتمرات مشتركة، وهو يهدف إلى تسهيل التبادلات عبر الحدود، ويأتي افتتاحه بعد قمّة أولى بين مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في أواخر أبريل وفقا لوزارة التوحيد.

ومنذ قمّة بانمونجوم، يسعى البلدان إلى مضاعفة المشاريع المشتركة في ميادين عدّة، في وقت لم تُسفر المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية عن نتائج ملموسة حتى الآن.

وقال مون جاي-إن، الخميس، إنّ كوريا الشمالية “راغبة في نزع الأسلحة النووية” وإنّ الولايات المتحدة مستعدة لطيّ صفحة العلاقات العدائية وتقديم ضمانات أمنية، لكنه أقرّ بأنّ “هناك انسدادا، لأنّ كلا الجانبين يُطالب الآخر بأن يتصرّف أولاً”.