الكويت.. الحكم بإعدام الزوجين اللذين قتلا خادمة فلبينية وأخفيا جثتها داخل “فريزر”

حكمت محكمة الجنايات الكويتية غيابيا الأحد بالإعدام شنقاً على متهم لبناني وزوجته السورية بتهمة قتل خادمتهما الفلبينية وإخفاء جثتها داخل “فريزر”.

وكانت السلطات الكويتية اكتشفت، في فبراير المنصرم، جثة تعود لخادمة فلبينية تدعى جوانا دانيلا 29 عاما

مجمدة بأحد المنازل في الكويت، التي كان يقطنها لبناني مع زوجته السورية، قبل أن يغادرا البلاد قبل عدة أشهر.

ونقلت تقارير صحفية اعترافات المتهم الذي أكد أن الخادمة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في المجمد

بعد أن أقدمت زوجته على تعذيبها في بيتهما بالكويت.

يذكر أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على المتهم اللبناني بينما مازالت زوجته متوارية عن الأنظار.