دولية

الكويت تؤكد مواقفها الدائمة والثابتة حول قضايا الأمن الدولي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / محرم / 1440 هـ      11 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت دولة الكويت مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا الأمن الدولي المنطلقة من احترامها للاتفاقيات الدولية ولاسيما المتعلقة بنزع السلاح والأمن والسلم الدوليين، التي لم تتغير في ظل استمرار انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بصنوفها الأخرى.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول مشاري المزيني أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح والأمن الدولي، أمس الأربعاء.

وأوضح المزيني أن الكويت قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية.

وأضاف أن دولة الكويت وقعت أيضًا على الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والتكسينية السامة وتدميرها بالإضافة إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.

وشدد المزيني على أهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات في العمل على الحد من مخاطر انتشار تلك الأسلحة وعلى وجه الخصوص معاهدة منع الانتشار النووي التي تعد ركيزة للعمل المتعدد الأطراف في مجال عدم الانتشار.

ibrahim

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