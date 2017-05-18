الكويت تؤكد وقوفها التام مع المملكة ضد الإرهاب

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جدة -واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- برقية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لحادث تعرض دورية أمن لقذيفة صاروخية أطلقتها عناصر إرهابية في محيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف، ما نتج عنه استشهاد جندي وإصابة عدد من رجال الأمن.

وأكد سموه وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها مجددا سموه موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت ومن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بشهيد الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة حي المسورة بمحافظة القطيف، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن ينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه.