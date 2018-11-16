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الكويت ترحب ببيان النائب العام بشأن مقتل خاشقجي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      16 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأشاد المصدر بما تضمنه البيان من شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثقة دولة الكويت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة ‏مشدداً على ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها.

ibrahim

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