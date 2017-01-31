الكويت تطلق خطة تنموية ورؤية مستقبلية لـ2035

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الكويت – رويترز

أطلقت الكويت أمس “الاثنين” خطتها التنموية، ورؤيتها المستقبلية “لكويت جديدة” حتى عام 2035 .

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: إن رؤية الكويت الجديدة “نيو كويت” تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم.

وأكدت الوكالة، أن الرؤية تعمل على “ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.”

ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عاما رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، إلا أن مراقبين كثيرين يقولون: إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه.

ورغم إجراءات تخفيض الإنفاق إلا أن الحكومة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشروعات طموحة بعشرات المليارات من الدولارات؛ منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة، ومجمع بتروكيماويات، ومشروع آخر يعرف بالوقود البيئي، ويتضمن تحديث وتطوير مصفاتي الأحمدي، وميناء عبدالله النفطيتين.

كما أرست الحكومة مناقصة في العام الماضي لبناء مطار دولي جديد، من المنتظر أن يستوعب أضعاف ما يستوعبه المطار الحالي، وتعمل على تنفيذ عدد ضخم من الطرق والجسور والمدن والمستشفيات، ومشروعات البنية التحتية.