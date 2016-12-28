الكويت (تنجز)ثلاثة أرباع مشروع الوقود البيئي

شارك عبر واتساب

الكويت ــ وكالات

قال مسؤول كويتي: إن بلاده أنجزت نحو 75 في المئة من مشروع الوقود البيئي، الذي يهدف إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله.

وقال المسؤول في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي: إن الكويت وصلت إلى هذه النسبة مع نهاية نوفمبر الماضي، بإجمالي مصروفات بلغ (2.1) مليار دينار كويتي( 6.86 مليار دولار)

وأشار إلى الميزانية المخصصة للمشروع تبلغ (4.7 ) مليار دينار، على أن يتم الانتهاء من المشروع في منتصف 2018.

وأشار إلى أن العمل سيجري لتذليل العقبات التي تواجه المشروع؛ مثل تسهيل وصول الأعداد اللازمة من العمالة الفنية المطلوبة في هذه المرحلة من المشروع، وتقدر بنحو 50 ألف عامل.

ويسعى مشروع “الوقود البيئي” إلى إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث سبع وحدات، وإغلاق سبع وحدات أخرى؛ بغية إنتاج سلع عالية القيمة، مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرهما.