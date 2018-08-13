دولية

الكويت تنفي ضخ مبلغ 500 مليون دينار لدعم الليرة التركية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / ذو القعدة / 1439 هـ      13 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفت وزارة المالية في دولة الكويت اليوم الاثنين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار مفبركة تزعم أن دولة الكويت ستضخ مبلغ 500 مليون دينار كويتي لدعم العملة التركية، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة المالية الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف عقد اجتماع مع وزير المالية التركي برات البيرق مساء أمس الأحد في مطار دولة الكويت لإطلاع الإدارة المالية في دولة الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، لا سيما أن للكويت استثمارات في تركيا، ولم يتم الحديث عن دعم العملة التركية ولم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية.

ibrahim

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