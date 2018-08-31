الكويكبي يفتتح أهداف دوري (وجه السعد)

جدة – البلاد

افتتح نجم الفريق الأول لكرة القدم في فريق الاتفاق محمد الكويكبي أول أهداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين، والذي جاء عند الدقيقة 4 من عمر بداية المباراة التي جمعت “النواخذة” أمام نظيرهم الرائد ضمن افتتاحية الدوري أمس (الخميس)، حيث أقيم اللقاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وبذلك يسجل النجم “الشنب” كما يطلق عليه اسمه كأول اللاعبين في دوري الأمير محمد بن سلمان في إحراز أهداف الموسم الرياضي الجديد، وجاء الهدف بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها الكويكبي بقدمه ليضعها في المرمى.