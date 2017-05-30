(الكيرم) .. أكثر من لعبة تجمع أهل جدة في رمضان

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جدة ــ البلاد

مع إطلاله كل عام من شهر رمضان المعظم تجد لعبة “الكيرم”، حظها من اهتمام اهل جدة، وعلى الرقم من تقادم السنوات الا انها ما زالت محتفظة بمكانتها وقيمتها كموروث مع تزايد الإقبال عليها في رمضان من قبل الشباب وكبار السن والصغار على السواء.وتحرص البسطات الشعبية في الحارات المقاهي على توفير لعبة الكيرم لزبائنها.

أما قوام لعبة الكيرم فملعب خشبي، به أربع فتحات صغيرة في الأركان، وفي وسطها دائرة مرسومة تتمركز فيها حبوب الكيرم أشكالها دائرية وتنقسم للونين الأسود والأبيض، حيث ترص بعناية شديدة، فيما يكون عدد اللاعبين شخصين او اربعة اشخاص، يتناوبون على المضرب وهو حجر كبير ذو شكل دائري، يقوم مقام عصا البلياردو في ضرب حبوب الكيرم وادخالها في الفتحات الأربع.

وتتصدر الكيرم الألعاب الرياضية الشعبية في ليالي رمضان، وتحديدا في جنبات الأحياء الشعبية لتعكس بذلك مظهرا رمضانيا ترفيهيا لا يتكرر في الشوارع يتكرر كل عام.