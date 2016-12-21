اللجنة الأولمبية تعلن أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة 2017-2020

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الثلاثاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية 2017/ 2020 م.

وبهذه المناسبة رفع سموه خالص الشكر والتقدير للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على ما حظيت وتحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام لتذليل كافة المصاعب، والعمل على تحقيق رياضة فاعلة ومنجزة في المحافل الدولية، مشيراً إلى القرارات التاريخية التي أسعدت كل الرياضيين في الفترة الماضية، والتي شملت الاتحادات واللاعبين بدءاً بقرار استقلالية الاتحادات الرياضية، ومعاملتها معاملة الكيانات التجارية، وكذلك القرار الخاص بلاعبي النخبة وتفريغهم ودعمهم، مما ينعكس إيجاباً على المشاركات الأولمبية والمسابقات العالمية. وأعرب الأمير عبدالله بن مساعد باسم كل الرياضيين بمناسبة إعلان التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية عن خالص شكره وتقديره لأصحاب السمو والسعادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجان السابقة، المنتهية فترة عملهم على جهودهم وعملهم خلال تلك الفترة، مؤكداً أنه سيتم تكريمهم بما يليق خلال الأسابيع القادمة. وأوضح الأمير عبدالله بن مساعد الآلية التي اتخذتها اللجنة الأولمبية السعودية في التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية، مبيناً أنها قامت أولاً بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماد الآلية المناسبة لتشكيل مجالس الإدارات، إلى جانب الالتقاء بالمرشحين والاطلاع على ما لديهم من رؤية للإسهام في التطوير والبناء للمرحلة القادمة، ثم اختيار الأكفأ والأنسب منهم. وأشار الأمير عبدالله بن مساعد إلى أن الدورة الجديدة ستشهد العديد من التغييرات، حيث تم فصل لعبة كرة الماء عن الاتحاد السعودي للسباحة، لتكون في اتحاد مستقل، كونها إحدى الألعاب الجماعية التي نسعى إلى أن تأخذ حقها من الاهتمام، كما تم إشهار اللجنة السعودية للرياضات الذهنية لتتولى الإشراف والعمل على احتواء فئة الشباب التي تمارس هذه الرياضات وتنظيم أوضاعها وإقامة المسابقات لهم وتشجيعهم على استثمار اوقاتهم، بما يعود عليهم بالنفع، وتم إضافة لعبة الجوجيتسو إلى الاتحاد السعودي للجودو لاتساع قاعدة ممارسي اللعبة، وفي المقابل تم إلغاء اللجنة السعودية للرجبي؛ لضعف قاعدة ممارسة اللعبة في المملكة، كما تم تغيير مسمى الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع ليصبح مسماه الجديد “الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية” ، ويكون تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش – وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة . هذا وقد جاء التشكيل الجديد لرؤساء الاتحادات واللجان الرياضية على النحو التالي: 1- الدكتور/ إبراهيم بن محمد القناص – رئيساً للاتحاد السعودي للكاراتيه

2- الأستاذ/أحمد بن صفوان القضماني – رئيساً للاتحاد السعودي السباحة

3- الأستاذ/أحمد بن صالح السديس – رئيساً للاتحاد السعودي للجمباز

4- الأستاذ/ بندر بن محمد السفير- رئيساً للاتحاد السعودي للسهام

5- الأستاذ/تركي بن سليمان الخليوي – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة اليد

6- الأمير/تركي بن مقرن بن عبد العزيز – رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الجوية

7- الأستاذ/توفيق بن يحيى معافا – رئيساً للاتحاد السعودي للتنس

8- الأستاذ/سعيد بن محمد القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي للصم

9- الأمير/سلطان بن بندر الفيصل – رئيساً للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

10- العقيد/ شداد بن طالع العمري – رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو

11- الأستاذ/ صباح بن عبدالله الكريديس – رئيساً للاتحاد السعودي للدراجات

12- الأستاذ/عبدالله بن إبراهيم الخريف – رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات البحرية

13- الأمير/عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود – رئيساً للاتحاد السعودي للفروسية

14-الأمير/عبد الحكيم بن مساعد بن عبد العزيز – رئيساً للاتحاد السعودي للبولينج

15- الأستاذ/عبدالعزيز بن متعب الرشيد – رئيساً للاتحاد السعودي للمبارزة

16- الأستاذ/عبدالعزيز بن فهد السعيد – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الطاولة

17- الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش – رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية

18- الأستاذ/ عبدالهادي بن حسين القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي للكرة الطائرة

19- الأستاذ/عثمان بن طارق القصبي – رئيساً للجنة السعودية للرياضات الذهنية

20- معالي الفريق/عثمان بن ناصر المحرج – رئيساً للاتحاد السعودي للرماية

21- الأستاذ/عصام بن يوسف الملا – رئيساً للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر

22- الأستاذ/ عمر بن محمد الغامدي – رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة

23- الأستاذ/زياد بن عبد الرحمن التركي – رئيساً للاتحاد السعودي للاسكواش

24- الدكتور/ قاسم بن إبراهيم المعيدي – رئيساً للاتحاد السعودي للطب الرياضي

25- المهندس/لؤي بن هشام ناظر – رئيساً للاتحاد السعودي للجودو والجوجيتسو

26- الدكتور/محمد صالح بن محمد القنباز – رئيساً للجنة السعودية للرقابة على المنشطات

27- الأستاذ/محمد بن أحمد الحربي – رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال

28- الأمير/ محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة السلة

29- الأستاذ/مشعل بن عبدالله الجميح – رئيساً للاتحاد السعودي للمصارعة

30- الأستاذ/مقرن بن محمد المقرن – رئيساً للجنة السعودية الريشة الطائرة

31- الأستاذ/ ناصر بن محمد الدغيثر – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الماء

32- العميد/ هادي بن بكر القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي لألعاب القوى

33- المهندس/يوسف بن عبد المحسن الدويش – رئيساً للاتحاد السعودي للجولف

متمنياً سموه لرؤساء الاتحادات الرياضية التوفيق في أداء مهامهم تجاه شباب وطنهم من الرياضيين، مشدداً على الجميع تقديم أقصى ما لديهم لتطوير هذه الألعاب ونشرها والاهتمام بالأبطال، وتهيئة جميع ما يلزم لإبراز المواهب السعودية، مؤكداً دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية بكامل قدراتها لهم لتحقيق ذلك .