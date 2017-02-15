اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تعزز آفاق التعاون مع هيئة الغذاء والدواء

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عقدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والهيئة العامة للغذاء والدواء اجتماعاً في الرياض اليوم .

بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي:

ورئيس اللجنة الدكتور محمد صالح القنباز، لمناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة.

وتطوير آلية العمل بين الجهتين ، وكذلك الآليات المتعبة لتسجيل المكملات الغذائية.

وعقب الاجتماع أعرب الدكتور القنباز عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء على الاجتماع المثمر.

مشيراً أنه تم الاتفاق على آلية العمل ما بين الجهتين لمتابعة ومراقبة العديد من المستحضرات الصيدلانية.

والمكملات الغذائية التي تحتوي على مواد محضورة رياضياً.

مؤكداً دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة .

لتكثيف التعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل خاص والجهات الحكومية المختلفة بشكل عام لمصلحة الرياضة السعودية.

من جهته أعرب معالي الدكتور الجضعي:

عن شكره لرئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وأعضاء مجلس إدارته لسعيهم الدؤوب على محاربة هذه الآفة.

مؤكداً أن الهيئة ستعمل على تعزيز هذه الشراكة سواء في قطاعاتها العملية أو التوعوية