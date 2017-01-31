اللجنة الفنية باتحاد القوى تعقد اجتماعها الأول
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الرياض- البلاد
عقدت اللجنة الفنية باتحاد ألعاب القوى برئاسة الأستاذ محمد الزهراني اجتماعها الأول، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور أعضاء اللجنة، عبدالحكيم الشدوخي، والمدرب نصير سعدون، والمدرب منذر الشفرة، وعبدالله الشليل مقرر اللجنة، ومدير الاتحاد حمد الحنو. في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بمدير الاتحاد، وجميع الأعضاء، وقدم شكره لسعادة رئيس الاتحاد العميد هادي بن بكر القحطاني على تشكيله اللجنة، كما قدم شكره وتقديره أيضا لأعضاء اللجنة السابقة، وتلى ذلك تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص اللجنة الفنية، ثم مناقشة البرنامج الزمني لبطولات ألعاب القوى لموسم 2017م، كما تم مناقشة اللائحة الفنية للمشاركة في بطولات ألعاب القوى، واختراق الضاحية، فيما تم تحديد أعضاء اللجنة كمندوبين فنيين للاتحاد في البطولات القادمة، واختتم الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة؛ حيث طالب من الأعضاء العمل بشكل مكثف لتحقيق تطلعات الاتحاد والعمل الجاد لتقديم عمل يوازي ثقة مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى.
الوسوم:اللجنة الفنية باتحاد القوى
التصنيف: الرياضة
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