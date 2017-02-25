اللغة العـربية في الصـــالون الثقافي النسائي بجدة

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جدة_غفران إبراهيم

يستضيف الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة غدا الأحد 26 فبراير 2017م 29 جمادى الأولى 1438هـ، الشاعرة والأكاديمية الدكتورة أشجان محمد هندي أستاذ مشارك في الأدب الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز، في لقاء يطرح قضية ” اللغة العربية بين التفاعل الايجابي والصراع السلبي” عن طريق عرض ومناقشة خطاب التنافس (الحاد)، أو الصراع الذي تعيشه العربية اليوم؛ مُحلَلةً أوجه ذلك الخطاب بشقيه: الإيجابي والسلبي، و مُفنّدةً أثر ذلك على العربية.

و ستتم معالجة ذلك عبر محورين رئيسين يطرحان: رؤية فلسفية نقدية، و رؤية تطبيقية تناقش أنموذجًا لأحد أوجه ذلك الصراع أو التنافس اللغوي الحاد. تدير اللقاء أ/ مها مصطفى عقيل عضو لجنة الصالون الثقافي، يبدأ اللقاء 7 مساء قاعة حسن شربتلي بمقر النادي الأدبي الثقافي بجدة المدخل الرئيسي الدور ( M ) كما يحتفي الصالون الثقافي النسائي بانجازات المرأة السعودية في مجال الاخراج السينمائي الأحد 12 مارس 2017م بعرض أفلام قصيرة للمخرجتين هند ملفي فهاد، وهناء عبدالله العمير.