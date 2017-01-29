الله ياهي ليله..الله ياهو جو
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فن وثقافه وأدب
شعر- يوسف الزهراني
فن وثقافه وأدب
ليل وبحر ونْجوم
على شوية طرب
مع كم حمامه تْحوم
ميّل ياغصن العنب
الليله مافي نوم
الليله مافي نوم..
الله ياهي ليله
الله ياهو جو
حالي وانا محلو..؟!
ياهُو مزاجي كذا
زابط على المزبوط ،
نشوه على صهلله
ياكم أنا مبسوط
الله ياهي ليله
الله ياهو جو
حتى البحر مو هو،،
برجلني ،،! ياخي انْبله
مسكتْ معاه يْعوم
مدري وله
مدري دله
يطيح ثم يقوم
ويطيح ثم يقوم ،،
الله ياهي مسكه
الله ياهو جن
فصّخ همومه وغاص
في عينها جده
نقّط عليها الماس
لوله وزبرْجدّه ،،
من قدها جده
بالله من قده ..؟..
الله ياهي ليله
الله ياهو جو
كايف ومتكيّف ،،
كل الوسن ملتم
في داخل عْيوني..
الليله مابي هم
تكفون سيبوني..
تكفون سيبوني
وسنام مابْغى اصحى.
الوسوم:الله ياهي ليله
التصنيف: ملامح صبح
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