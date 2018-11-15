اللواء الألمعي يتفقد الدفاع المدني بخباش وشرورة

نجران- البلاد

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي خلال اليومين الماضيين، إدارتي الدفاع المدني بمحافظاتي خباش وشرورة والمراكز التابعة لها، للتأكد من مدى جاهزية الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والآليات والمعدات المتخصصة لتنفيذ المهام المناطة بها بكل كفاءة ومهنية.

ووقف اللواء الألمعي على مستوى الأداء من خلال إجراء تطبيقات عملية ميدانية واختبارات للتجهيزات الفنية التي تستخدم في الحوادث المختلفة، ومدى إلمام رجل الدفاع المدني بها، ومناقشة المعوقات وما يرصد من ملاحظات ميدانية.

والتقى مدير الدفاع المدني بنجران خلال الجولة بمحافظي خباش وشرورة، لبحث سبل تفعيل وإنفاذ ما تم اعتماده من توصيات بلجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة في اجتماعها الذي عقد مؤخراً، فيما يخص كل محافظة، بالإضافة لبحث حاجات المحافظتين لدعم بعض المراكز التابعة لها بقوى بشرية وآلية.