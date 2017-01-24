اللواء التركي: التحقيقات أكدت تورط السرواني ونادي في عدد من الجرائم الإرهابية بالمملكة

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وضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي:

أن نتائج التحقيقات عن العمليتين الأمنيتين اللتين نفذتهما الجهات الأمنية بحي الحرازات والنسيم في محافظة جدة السبت الماضي.

أكدت هوية الارهابيين اللذين فجرا نفسيهما في الاستراحة وهما : خالد غازي حسين السرواني ، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي – سعوديا الجنسية -.

مبينا أن المعلومات التي لدى الجهات الأمنية عن الإرهابيين تؤكد تورطهما في عدد من الجرائم الإرهابية التي وقعت في المملكة .

وارتباطهما بعدد من العناصر الإرهابية التي جرى مداهمتها خلال العام الماضي ، وارتباطهما كذلك بعدد من الموقوفين .

وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض:

إلى أن نتائج التحقيقات أكدت كذلك أن المطلوب حسام الجهني الذي جرى القبض عليه في شقة بحي النسيم في جدة هو من استأجر الاستراحة بحي الحرازات التي تواجد بها الإرهابيين.

ونقلهما إليها من موقع في شارع قريش بجدة بعد تنكرهما بزيين نسائيين.

وكان يتردد عليهما في الاستراحة لتوفير متطلباتهما.

كما أوقف ضمن هذه العملية الأمنية 16 شخصا 3 منهم سعوديين من بينهم حسام الجهني، والبقية من الجنسية الباكستانية.

من ضمنهم المرأة التي قبض عليها بشقة حي النسيم التي يدعي الموقوف حسام الجهني أنه تزوجها بمعرفة شقيقها الذي يشاركه في التوجهات الإرهابية .

وأفاد اللواء التركي أن الفرق الأمنية التي باشرت موقع استراحة الحرازات…

ضبطت كمية من المواد المتفجرة اشتملت على عدد 3 قنابل يدوية، و 8 قوالب متفجرة 6 منها بشظايا ، وعدد 48 كيسا تحتوي على مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.

وأنبوبين حديديين اسطوانيين، و3 موازين إلكترونية، و 10 عبوات حديدية متفجرة مربعة الشكل مصنعة محليا .

وعبوتين حديديتين لاصقة إحداهما مجهزة بمادة متفجرة ومغناطيس بدون صاعق، و 6 أكياس بها قطع حديدية لاستخدامها كشظايا.

ومجموعة من الأدوات والأجهزة الكهربائية والإبر الطبية لتحضير المواد المتفجرة، ومجموعة ألواح إلكترونية لتشريك العبوات.

و 3 أنابيب غاز ،ورشاشين ، ومسدس ، و 165 طلقة حية ، و 6 طلقات مسدس .