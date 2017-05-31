اللواء الحربي يوجه بتسريع وتيرة العمل لخدمة المعتمرين

جدة- حماد العبدلي

تفقد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبد الرحمن بن حميد الحربي صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وكان في استقباله مدير جوازات المطار العقيد سليمان اليوسف بحضور العقيد حمدي العصيمي.

وهدفت الزيارة للوقوف على آلية سير العمل في استقبال المعتمرين، حيث وجه اللواء الحربي بضرورة تسريع وتيرة العمل وبذل كافة الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمعتمرين. كما التقى اللواء الحربي بعدد من مديري إدارات المطار حيث تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي نهاية الجولة وجه كافة ضباط وأفراد وموظفي جوازات المطار بمضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

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