اللواء الخليوي يلتقي وفد جامعة (كاوست)

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الرياض -البلاد

التقى مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، وفد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) خلال زيارتهم للكلية بهدف تعزيز فرص التعاون معها.

وشاهد الوفد فيلما وثائقيا عن الكلية،وتجول في أجنحتها واستمع إلى شرح عن برنامج الإشراف الأكاديمي والدراسات الأمنية والتطبيقية والمعهد العالي للدراسات الأمنية ومعهد التدريب الأمني وبرنامج بكالوريوس الدراسات الأمنية.وفي ختام الزيارة قدم مدير الكلية دروعا التذكارية للوفد والتقطت الصور التذكارية.