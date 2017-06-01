اللواء الزهراني ينقل تعازي ولي العهد في وفاة الجندي أول محمد حسين

القطيف- واس

نقل مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء محمد بن يحيى الزهراني أمس، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومدير عام الدفاع المدني بالمملكة ومنسوبي الدفاع المدني ، لأسرة الفقيد الجندي أول محمد هاني آل محمد حسين، الذي توفي يوم أمس الأول إثر تعرضه لحادث مروري أثناء عودته من مباشرة حادث حريق في محافظة القطيف.

وسلَّم اللواء الزهراني بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القطيف العقيد عيد بن سالم القحطاني وعدداً من الضباط، دعماً لأسرة الفقيد وذلك بناءً على توجيهات سمو ولي العهد، وذلك في قاعة الملك عبدالله الوطنية للمناسبات في محافظة القطيف.

وأكد مدير الدفاع بالمنطقة الشرقية أن توجيهات ولاة الأمر تؤكد دائما حرصهم على متابعة أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم والوقوف معهم في السراء والضراء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ الجميع من كل مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وقد عبر ذوو الفقيد عن شكرهم للجميع على هذه المبادرة، مؤكدين أن هذه المواقف غير مستغربة وهي محل تقدير أفراد أسرة الفقيد.

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