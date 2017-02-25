اللواء العمري يتفقد مدني أبوعريش

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أبوعريش- البلاد

تفقد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري ، إدارة الدفاع المدني بمحافظة أبوعريش ، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمختلف إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة.

واطلع خلال الجولة على ما تضمه الإدارة من آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ للتأكد من جاهزيتها للانتقال للحوادث، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لجاهزيتها وجاهزية أفراد الفرق.

وأثنى اللواء العمري على ما اطلع عليه من إمكانيات وجاهزية واستعداد لأي طارئ – لا سمح اللـــَّه – .