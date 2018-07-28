اللواء اليحيى يتفقد صالات الحج بمطار المدينة المنورة

المدينة المنورة- محمد قاسم

تفقّد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة للاطمئنان على سرعة ودقة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، واطلع خلال الجولة التفقدية على عمل موظفي الجوازات ومدى سرعة انجازهم،

مشدداً على خدمة كل حاج بالشكل الذي يليق بقدومه للمملكة وهدفه السامي وهو أداء فريضة الحج. واستقبل مدير عام الجوازات بصالة المبادرة إحدى الرحلات الإندونيسية المستفيدة من مبادرة “طريق مكة” الخاصة بإنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم،

وهي إحدى المبادرات التي يجرى تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م وقدم لهم الورود والهدايا التذكارية.وفي ختام جولته، وجه اللواء اليحيى كلمة لجميع العاملين من منسوبي الجوازات حثهم فيها على بذل الجهود لهذه المهمة الوطنية التي تعكس جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.